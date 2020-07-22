Касым-Жомарт Токаев возмущен повальным бескультурьем граждан, отдыхающим на природе.

Об этом Президент написал в Twitter.

«Продолжается повальное бескультурье граждан в местах отдыха на природе. Справедливое возмущение вызвал фактически необратимый урон, нанесённый нашими соотечественниками уникальному «розовому» озеру Кобейтуз.

Эти негативные факты вновь обнажили проблему экологического просвещения подрастающего поколения. Министерства образования, экологии, информации должны рассматривать эту задачу как приоритетную».