Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемых в краже одежды из магазина.

В дежурную часть Ордабасинского РОП с заявлением о краже товара обратился владелец одного из магазинов детской одежды, расположенного в п. Шубарсу. Молодой человек сообщил, что днём из его магазина неизвестные похитили разного рода одежду. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Ордабасинского РОП по статье 188 УК РК «Кража».

На место преступления прибыла следственно-оперативная группа, которая сразу же приступила к установлению подозреваемых лиц. Полицейские опросили очевидцев и проверили камеры видеонаблюдения, а также провели подворный обход территории.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Ордабасинского РОП задержали трёх подозреваемых в краже детской одежды. Ими оказались местные жительницы, которые зашли в магазин под видом покупательниц и похитили товар с прилавка. Женщин доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств дела.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемые находятся под подпиской.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости быть бдительными и не оставлять свое имущество без внимания. В магазинах и в других торговых помещениях следует установить камеры видеонаблюдения и охранную сигнализацию . А случае кражи личного имущества, стоит незамедлительно обратиться в полицию по телефону 102.