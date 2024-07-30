Число дел о мошенничестве выросло в Шымкенте

С начала года в уголовном суде Шымкента рассмотрено 1305 дел.

231-ой женщине вынесли приговор. По словам судей, чаще всего они совершали преступления связанные с мошенничеством.

Низамиддин Жамашов, судья судебной коллегии по уголовным делам городского суда:

«Это желание быстро заработать. Не хотят работать. Идут на уловки, обманывают людей: говорят помогут получить кредит, дом. Также обещают трудоустроить и поступить в ВУЗ».

В число популярных преступлений среди женщин также вошло воровство. Далее уже с меньшим количеством следует хулиганство, преступления связанные с наркотиками, умышленное нанесение тяжких телесных повреждений и преступления связанные с вымогательством.

Низамиддин Жамашов, судья судебной коллегии по уголовным делам городского суда:

«Из всех рассмотренных уголовных дел за последние 3 года лидируют — убийства, хулиганство, кража скота. Самые «популярные» уголовные дела – это кражи. Также фиксируется много случаев интернет-мошенничества, включая обман через WhatsApp и видеозвонки, приглашения в банки.»