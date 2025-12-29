Невестка обокрала свекровь на 8,5 млн тенге в Туркестанской области

В Туркестанской области полиция раскрыла квартирную кражу, которая больше напоминает сюжет для сериала о семейных драмах.

Жительница одного из домов обратилась в полицию: из её дома пропали золотые украшения и деньги. Оказалось, что искать злоумышленника далеко не пришлось — им оказалась невестка.

Как установило следствие, с мая она тайком забирала из дома украшения и наличные, сдавая золото в ломбарды, а вырученные деньги тратила на азартные игры. Общий ущерб составил 8,5 млн тенге.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.