Неизвестные обокрали ювелирный магазин на 9 млн в Туркестанской области

Благодаря камерам видеонаблюдения полиция в Туркестанской области раскрыла крупную кражу.

В полицию Кентау обратилась местная жительница с заявлением о краже из ювелирной мастерской-магазина. По словам потерпевшей, неизвестные лица взломали входную дверь и похитили золотые изделия. Сумма причинённого ущерба составила около 9 миллионов тенге.

«В ходе досудебного расследования сотрудники полиции тщательно изучили записи с камер видеонаблюдения, а также собрали и проанализировали иные вещественные доказательства. Полученные данные позволили оперативно выйти на след подозреваемого. В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали ранее судимого местного жителя. Во время обыска у него были изъяты часть похищенных денежных средств и другие улики, имеющие значение для дела. Подозреваемый дал признательные показания и был водворён в изолятор временного содержания», — говорится в сообщении областного ДП.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Сотрудники полиции проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего и возможных соучастников преступления.

Правоохранительные органы призывают граждан соблюдать меры предосторожности, хранить ценные вещи в надёжных местах, использовать системы видеонаблюдения и незамедлительно обращаться в полицию в случае совершения краж и других противоправных действий.