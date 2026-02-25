В Шымкенте задержали подозреваемого в серии ночных краж

Реклама
Редактор Жулдыз Ахмет
В Шымкенте сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в совершении серии ночных краж с незаконным проникновением в помещения.

По данным следствия, житель Туркестанской области в ночное время проникал в продуктовые магазины и заведения общественного питания. Злоумышленник похищал денежные средства из касс, а также мобильные телефоны.

На сегодняшний день установлена его причастность как минимум к 10 аналогичным преступлениям, совершенным на территории города. Общий ущерб, причиненный предпринимателям, превысил 5 миллионов тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан и водворен под стражу. В настоящее время проводится досудебное расследование.

В полиции напомнили предпринимателям о необходимости усиления мер безопасности, в том числе установки систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и надежных запорных устройств.

