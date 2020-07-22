В Енбекшинском районе благоустраивают территорию 64 многоэтажных домов.

В них впервые устанавливают детские игровые площадки. Проводится и реконструкция дворов 43 многоквартирных жилых домов и детских игровых площадок. На эти работы в текущем году направлено более 800 миллионов тенге из 1 млрд тенге, которые были выделены на каждый район, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

В том числе по программе «Дорожная карта занятости» на благоустройство дворов 7 многоэтажных жилых домов из республиканского бюджета выделено 75,8 млн тенге. тенге. Объекты будут сданы в эксплуатацию в августе, сентябре текущего года.

Аким Шымкента Мурат Айтенов проверил ход благоустройства дворов Енбекшинского района.

Глава города подчеркнул, что при установке скамеек и малых архитектурных элементов, необходимо использовать качественные материалы.

Аким района Галымжан Ильясов рассказал о проводимой работе по благоустройству дворов, а также отметил, что в этом году ведутся работы по реконструкции 6 открытых спортивных площадок и 8 устаревших междворовых лестниц.

Кроме того, аким района сообщил, что в 2021 году на территории района планируется отремонтировать более 100 дворов и провести работы по реконструкции детских игровых площадок.