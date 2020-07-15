В этом году в Шымкенте благоустроят 305 дворов и обновят игровые и спортивные площадки.

На эти цели из республиканского и местного бюджетов выделено около 5 млрд тенге. В 232 дворах уже начаты работы по благоустройству.

Аким города Шымкента Мурат Айтенов ознакомился с ходом работ по благоустройству и ремонту дорог в Аль-Фарабийском районе и побывал во дворах многоэтажных домов 43а, 19, 19а, 19б, 45, 41а, расположенных по проспекту Республики.

Подрядчик планируют завершить работы в августе.

Аким призвал их соблюдать санитарные нормы и своевременно выплачивать работникам заработную плату.

В ходе объезда глава города ознакомился с ходом капитального ремонта и восстановительных работ в многоэтажном жилом доме №9а по улице Аскарова, который признан сейсмоопасным. Капитальный ремонт жилого дома планируется завершить в сентябре.