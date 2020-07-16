В кардиологическом центре города Шымкент имеется возможность дополнительного лечения больных с диагнозом пневмония с помощью оборудования экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКMO).

«Оборудование ECMO насыщает кровь кислородом при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности, тем самым позволяет своевременно оказать помощь пациенту», — сказал директор Шымкентского кардиологического центра Ермаганбет Куатбаев.

В настоящее время в кардиологическом центре подготовлено 35 койко-мест для пациентов с пневмонией и короновирусом. Стоит отметить, что 5 больных, находящихся в реанимационном отделении больницы, подключили к оборудованию ЭКMO. Состояние одного из пациентов улучшилось и его пишут в скором времени.

Несмотря на наличие данного оборудования во всех регионах, оно используется лишь в Национальном научном кардиохирургическом центре в Нур-Султане и кардиологическом центре города Шымкент в целях борьбы с пневмонией и короновирусной инфекцией.

Для проведения ЭКМО к больному подсоединяют мембранный оксигенатор. Существует два способа подключения — вено-артериальная канюляция (ВАК) и вено-венозная канюляция (ВВК). При ВАК кровь забирается из венозного русла, очищается, насыщается кислородом и подаётся в артериальное русло. Вено-венозная канюляция применяется у взрослых с изолированным поражением лёгких.

Для включения ЭКМО в организм человека необходима команда специалистов, таких как: кардиохирург, анестезиолог-реаниматолог, перфузиолог. Но, к сожалению, 80% нагрузок приходится на медсестер.

Стоит отметить,что благодаря системной работе на сегодняшний день ни один сотрудник городского кардиологического центра не заразился.