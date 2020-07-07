Добавили в клинический протокол новый препарат — фавипиравир, который очень активно применяться в соседних странах, европейском регионе, Японии,передает Otyrar.KZ.

Он в ближайшее время поступит для стационарного лечения пациентов, он применяться только при тяжелых формах заболевания КВИ.

В ближайшее время мы также планируем запуск отечественного производства у нас внутри Казахстана и обеспечить потребность самостоятельно в данном препарате.

Также мы занимаемся совместно, у нас на подходе клиническое исследование по апробации вакцины против КВИ совместно с нашими иностранными коллегами , чтобы также прорабатывать вопрос возможности вакцинации населения.

Алексей Цой, министр здравоохранения РК