Полицейскими Туркестанской области проводится расследование по факту хулиганства.

21.07.20 г. примерно в 01.00 ч. в дежурную часть ОП г.Кентау поступило сообщение от местного жителя о том, что его и родственников избили односельчане.

Данный факт зарегистрировали в ОП г. Кентау. На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа во главе с руководством ДП Туркестанской области.

В ходе проведенных оперативно-следственных действий полицейские выяснили, что на улице в одном из поселков между мужчиной и одним из односельчан произошла словесная перепалка. Спустя время к дому потерпевшего подъехали несколько автомашин с неизвестными лицами, которые стали забрасывать камнями двор его дома и соседей, а затем скрылись в неизвестном направлении.

Телесные повреждения получили трое родственников потерпевшего. Им оказана медицинская помощь.

В результате успешно проведенных розыскных мероприятий оперативниками задержаны 4 подозреваемых. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе досудебного расследования.