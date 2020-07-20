Только в одной из поликлиник Ленгер Толебийского района Туркестанской области всего за 10 дней спасли жизни более 300 человек, передает Otyrar.KZ.

В стенах поликлиники выявили 11 бессимптомных пациентов с коронавирусной инфекцией и оказали своевременную медицинскую помощь 23 гражданам с пневмонией.

Кроме того, в регионе действуют 270 мобильных групп, которые также 24 часов в неделю оказывают помощь пациентам.

В каждой группе задействованы один врач и 2 медицинских работника среднего звена, мобильные группы обеспечены транспортом. Для этих целей акимат области предоставил 161 автомобиль.

Мобильные бригады, созданные в клиниках для предотвращения осложнений у пациентов с симптомами COVID-19 и пневмонии, а также для наблюдения за пациентами после выписки из больницы, также предоставляют услуги на дому пациентам с хроническими заболеваниями.

Группы осуществляют патронаж беременных и детей по показаниям. Помимо этого, специалисты проводят полное медицинское обследование в случае появления симптомов ОРВИ, КВИ, гриппа и пневмонии.

Данный вид услуг для населения бесплатный. Все расходы покрываются за счет фонда социального медицинского страхования.

По расчетам, тариф за один выезд мобильной бригады составляет 5 400 тенге.

Специалисты обеспечены средствами индивидуальной защиты и другими необходимыми средствами помощи, а также на месте проводят консультации.