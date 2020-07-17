В Шымкенте на рынке по реализации леса в мкр Кайтпас по улице Сырым батыра произошел пожар.

На пульт «101» дежурно-диспетчерской службы 17 июля 2020 года в 12.15 часов поступило сообщение о том, что в микрорайоне Кайтпас-2 Аль-Фарабийского района горит рынок №4 по продаже лесоматериалов по улице Сырым батыра, б/н.

Во дворе рынка на открытой площадке горели сложенные лесоматериалы общей площадью 290 кв. м. Причина пожара устанавливается. Пожар локализован в 12 ч. 52 мин. и ликвидирован в 13 ч. 52 мин. Жертв и пострадавших нет.

На месте происшествия работали 8 единиц техники, 51 человек личного состава пожарных подразделений. Дополнительно были задействованы 3 водовоза местных исполнительных органов.