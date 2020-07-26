Два несчастных случая произошли в местах, где запрещено купаться.

В период купального сезона, несмотря на предупреждения и запреты, жители не соблюдают правила безопасности, в результате происходят несчастные случаи.

С начала купального сезона спасатели-водолазы оперативно-спасательного отряда Департамента по ЧС г. Шымкент 21 раз проводили поисковые работы на воде в Туркестанской области, извлекли из воды тело 16 утонувших человек, из них 3 подростка.

В результате проведенных двухдневных поисковых работ на реке Сырдарья, расположенной в 4 км от с. Коксарай в Отырарском районе Туркестанской области, спасатели-водолазы 25 июля извлекли из воды тело подростка 2004 г. р. и передали его родственникам.

В тот же день 25 июля в 19 часов 20 минут спасатели Оперативно-спасательного отряда провели поисковые работы на воде в Толебийском районе. В населенном пункте Каскасу разыскивали гражданку Республики Кыргызстан, которая утонула в реке Сайрам су, проходящей по территории Сайрам-Угамского природного национального парка. В результате вечером в 21 часов 12 минут спасатели извлекли тело женщины из воды.

Два несчастных случая произошли в местах, где запрещено купаться. Уважаемые жители города и области! Обратите внимание на предупреждения спасателей. Не купайтесь в запрещенных местах. Не оставляйте детей без присмотра. Соблюдайте все меры предосторожности в целях предупреждения несчастных случаев? -обращается к жителям города и Туркестанской области Группа внутренних и внешних коммуникаций ДЧС г.Шымкент.