5 машин придавило навесом из-за снега в Шымкенте

Из-за непрекращающегося снега навес рухнул на 5 автомобилей в микрорайоне Нурсат, передает корреспондент OTYRAR.

На место происшествия выехали 7 сотрудников ДЧС и 2 единицы техники. Спасатели сообщают, что жертв и пострадавших нет.

Однако на сегодня это не первый случай, когда потребовалась помощь ЧС.

Так, грузовой автомобиль застрял в снегу в микрорайоне Сауле. 12 сотрудников и 4 единицы техники смогли вытащить из снега машину марки «DAF». К счастью, и в этом случае жертв и пострадавших нет.

Тем временем, в микрорайоне Курсай пассажирский автобус №60 также угодил в снежный плен. Спасатели вытаскивали автобус и тоже удачно.

Снег еще будет идти как минимум 3 дня, но не так обильно как последние два дня. Спасатели просят жителей соблюдать правила безопасности.