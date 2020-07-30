Департаментом Антикоррупционной службы по городу Шымкент проводится досудебное расследование в отношении заместителя руководителя Управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Абайского района города Шымкент.

Он подозревается в том, что 24 июля 2020 года получил от владельца одного из магазинов города Шымкент денежные средства в сумме 30 тыс. тенге и 2-х банок энергетического напитка «Gorilla» общей стоимостью 700 тенге за не привлечение к административной ответственности за нарушение правил карантина.