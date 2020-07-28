В двухэтажном здании, расположенном в мкр Ынтымак Абайского района по улице Жанакурылыс горели 2 тонны ваты. Общая площадь возгорания составила 105 квадратных метров.

23 июля в 13 часов 17 минут в центр оперативного управления ЧС по городу Шымкент поступило сообщение о пожаре в мкр Ынтымак. В сообщении было сказано, что горит цех. К месту пожара было направлено две единицы спецтехники и 11 человек личного состава.

При прибытии пожарные выяснили, что горит более двух тонн ваты в складском помещении цеха. Огонь был полностью потушен, жертв и пострадавших нет.