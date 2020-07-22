В Шымкенте пассажиров семи автобусов развернули на полпути.

Пассажиры сразу семи междугородних автобусов не доехали до пункта назначения. Сотрудники инспекции транспортного контроля по городу Шымкенту остановили водителей, незаконно отправившихся в дорогу, в самом начале пути. У всех семи выявили нарушения правил перевозки в период карантина.

Об этом заявили в инспекции транспортного контроля Шымкента на брифинге по соблюдению карантинных требований на междугородних транспортных средствах. Пассажиры планировали доехать на автобусах в Нур-Султан, Алматы и Караганду, и это несмотря на действующий в стране запрет на передвижение междугородных автобусов.

Ержан Жолдасов, руководитель городской инспекции транспортного контроля по городу Шымкент: «Транспортная инспекция работает по своей линии. Например, они не должны нарушать правила перевозки пассажиров. СЭС наблюдает за нарушением правил карантина. Если мы выявляем, то передаем материалы им. На каждый автобус составили по 3 , 4 протокола. Это грубейшие нарушения: отсутствие списка пассажиров неправильная посадка высадка, нет печати в бортовом журнале, медосмотр не проводили, давление не измеряли. Из Шымкента до Алматы 700 километров нужно проехать это же опасно, тем более сейчас карантин».

Со слов руководителя, за шесть месяцев 2020 года нарушителей перевозок на транспорте в целом было выявлено более 800. Рейды проводятся ежедневно. Нарушителей выявляют как на железнодорожном вокзале, так и на трассе и в местах, где автобусные стоянки даже не предусмотрены.