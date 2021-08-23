В связи с введенным в стране режимом карантина в Туркестанской области ежедневно работают мобильные группы.

В их составе задействованы полицейские области, сотрудники акимата, управления контроля качества и безопасности товаров, и услуг и Палаты предпринимателей, сообщает Пресс-служба ДП ТО.

По словам стражей порядка, несмотря на ограничительные меры, большинство людей проводят различные семейные торжества, игнорируя карантинные требования, тем самым допуская угрозу распространения коронавирусной инфекции.

Стоит отметить, что с начала года полицейскими Туркестанской области по ст.425 КоАП РК «Нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований населения» зарегистрировано 734 случая.

Так, в Ордабасинском и Отрарском районах мобильные группы остановили два «Беташара», собравших более 100 человек. В отношении хозяев торжеств составлены административные протокола по ст.425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов», с гостями проведена разъяснительная работа.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют соблюдать карантинные требования, носить маски, соблюдать дистанцию, регулярно пользоваться антисептиками и не посещать места массового пребывания людей.