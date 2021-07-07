Еще одно нарушение карантина. В шымкентской тойхане по улице Уалиханова без соблюдения карантинных требований проводили торжество на 250 человек, передает Otyrar.kz

Когда мониторинговая группа попала внутрь помещения, посетителей выявили еще больше.

Как пояснил главный санитарный врач Шымкента Абдиманап Тулебаев, сегодня запрещено проводить какие-либо празднования или свадьбы. Разрешено проводить только поминки, при условии, что на них будут присутствовать не больше 50 человек. Какое наказание ждет нарушителей карантина, решит суд.