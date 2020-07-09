Шымкентцы продолжают атаковать аптеки в надежде приобрести противовирусные препараты. Попасть во многие — нереально. Чтобы узнать, есть ли в аптеках необходимый препарат, нужно отстоять в очереди.

На небольшом участке улицы Байтурсынова несколько аптек. Обойдя все, Ерсын Гилажев так и не смог найти лекарства для сестры.

«У меня заболела сестра, ей сделали рентген, подтвердилась двухсторонняя пневмония. Мы обратились в дневной стационар на стадионе Кажимукана, там нам выписали лекарства, сказали купить и делать. Я уже 6-7 аптек обошел, в очереди отстоял, но ни одно так и не купил. Буду ходить дальше, искать, выхода нет», — рассказал Ерсын Гилажев, житель г. Шымкента.

Получить информацию о наличии и стоимости дефицитных препаратов пытаются и сотрудники антикоррупционной службы. Вместе с общественниками они вышли в рейд. Оказалось, что не зря! Ингавирина, цефтриаксона, клексана и даже обычного парацетамола в наличии не было.

«Парацетамол детский только есть», — говорит провизор.

Общественный фармакоконтроль в третьем городе-миллионнике ежедневно обходит десятки городских аптек. В составе мониторинговой группы — общественники, блогеры, депутаты, представители СМИ и госорганов.

«Мы сверяем цены на медикаменты, завышены, не завышены. Все сведения мы опубликовали в социальных сетях и передали в надлежащие органы. Мы сами не эксперты по ценам, лично я не знаю какие цены были раньше, но фактические цены мы привели, данные напечатали и если эксперты найдут нарушения, это их работа уже будет», — рассказывает руководитель мониторинговой группы Асет Ассанди.

Мониторинговая группа следит и за выдачей чеков. В одной из городских аптек нескольким покупателям их так и не выбили. А значит доказать, что в такой аптеке завышают стоимость лекарственных препаратов, горожане не смогут.

«Есть сайт dari.kz, мы вбиваем туда название лекарства, там есть предельная цена, если оно 12 тысяч тенге, а в аптеках продается больше, то мы составляем акт, фиксируем. В одной из аптек не выдавали чек, а должны предоставлять. Было выявлено, что 4 людям не выдали чек», — рассказал Жани Камбар, руководитель проектного офиса «Шымкент – адалдық алаңы».

В случае завышения цен на медикаменты, при наличии чека, горожане могут пожаловаться в call-центр по номеру 109.

Анастасия Новикова