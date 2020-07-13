Сегодня, 13 июля, в Шымкенте перед Мемориалом Славы представители Союза чернобыльцев и граждане, служившие на полигоне в Семее, пришли почтить память умерших товарищей, а также казахстанцев, которые умерли от коронавирусной инфекции.

Заместитель председателя Союза чернобыльцев г. Шымкента Михаил Ермаков заверил, что память о героизме товарищей останется навсегда с ним: «Мы сюда пришли по зову сердца. За десять дней мы похоронили троих товарищей-чернобыльцев. Светлая память тем, кто умер от корнавируса. Пусть земля им будет пухом. Пусть покоятся с миром».

Шынар Оразова