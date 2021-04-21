Если у вас будет возможность снять часть пенсионных накоплений, на что вы их используете?

Улучшение жилищных условий

Оплату лечения

Передачу в управление частным финансовым компаниям

У меня нет пороговой суммы пенсионных накоплений Посмотреть результаты этого опроса