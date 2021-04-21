По решению маслихата г. Шымкента к 7 Мая — Дню защитника Отечества — участникам ликвидации аварий на Чернобыльской атомной электростанции и инвалидам-чернобыльцам, а так же тем, кто выполнял воинский долг в Афганистане окажут социальную помощь в виде разовой денежной выплаты в размере 36 МРП, а это 105 012 тенге. В 2021 году размер МРП равен 2917 тенге.
Руководитель отдела управления занятости населения и социальной защиты г. Шымкента Улдана Бекбауова: «До конца апреля на расчетные счета свыше 700 афганцев и 300 чернобыльцев перечислим свыше 100 тысяч тенге.
Шынар Оразова