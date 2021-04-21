Фото с сайта www.mchs.gov.ru

По решению маслихата г. Шымкента к 7 Мая — Дню защитника Отечества — участникам ликвидации аварий на Чернобыльской атомной электростанции и инвалидам-чернобыльцам, а так же  тем,  кто выполнял воинский долг в Афганистане окажут социальную помощь в виде  разовой  денежной выплаты в размере  36 МРП, а это 105 012 тенге.  В 2021 году  размер МРП равен 2917 тенге.

Руководитель  отдела управления занятости населения и социальной защиты г. Шымкента Улдана Бекбауова: «До конца апреля на расчетные счета свыше  700 афганцев и 300 чернобыльцев перечислим свыше 100 тысяч тенге.

Шынар Оразова

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