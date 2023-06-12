Массовая эвакуация. Что известно о ситуации в Абайской области

60 тысяч гектаров лесного фонда горит в Абайской области, об этом сообщают в МЧС Казахстана. Пожар до сих пор не потушен.

12 июня стало известно о пропавшем без вести трактористе Сергее Архипове, который 9 июня поехал тушить пожар на своем тракторе и с 11 июня перестал выходить на связь.

По последним данным 1500 человек, 300 единиц техники и 14 вертолетов тушат лесной пожар. С начала бедствия всего осуществили 621 выбросов воды с объемом 1900 тонн.

Из-за сильнейшего задымления жителей села Булак эвакуировали спасатели. Их разместили в эвакуационных пунктах, обеспечили питанием и предметами первой необходимости. Как сообщает акимат Абайской области, там сейчас разметили 150 человек, в том числе жители поселка Талица и Половники. Всего по городу Семей оснащены 9 эвакуационных пункта, которые готовы принять 800 человек.

Президент страны осуществил полет над зоной пожара, провел заседание оперативного штаба и встретился с родными погибших.

«Будут назначены персональные пособия всем семьям пострадавших. Я вам обещаю. Будет создан специальный фонд при Президенте. Я лично буду оказывать помощь пострадавшим», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Также за мужество и самоотверженность, проявленные в чрезвычайной ситуации Глава государства посмертно наградил орденом «Құрмет» 14 сотрудников природного резерва:

1. Тоқтасын Серікжан Бакытбекұлы (посмертно) – инженер Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»

2. Жиенбаева Мейрамгуль Кусаиновна (посмертно) – руководитель Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;

3. Губаев Алексей Григорьевич (посмертно) – мастер леса – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;

4. Начинёнов Константин Сергеевич (посмертно) – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;

5. Нуржигитов Саят Нуржанович (посмертно) – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;

6. Сидорин Виктор Александрович (посмертно) – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;

7. Сидорин Александр Викторович (посмертно) – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;

8. Фоминых Максим Владимирович (посмертно) – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;

9. Гражданкин Петр Александрович (посмертно) – лесной пожарный Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;

10. Пузырев Сергей Николаевич (посмертно) – лесной пожарный Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;

11. Дарибаев Александр Викторович (посмертно) – тракторист – машинист Жерновского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;

12. Ганьшин Даниил Евгеньевич (посмертно) – водитель Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;

13. Пузырев Николай Иванович (посмертно) – водитель Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;

14. Дүйсембаев Амангелді Спатайұлы (посмертно) – водитель Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы».