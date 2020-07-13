Приказами Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Шымкент введены следующие временные компенсирующие тарифы.

По результатам проведенных анализов исполнения тарифных смет ТОО «Энергострой Indastry» и ТОО «Энтальпия» по итогам 2019 года, Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Шымкент установлено не соблюдение субъектами требований подпункта 15) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», в частности по исполнению утвержденных тарифных смет.

Сумма необоснованного дохода вышеуказанных субъектов за 2019 год с учетом ставки рефинансирования составила 14 344 193 тенге, в том числе:

— по ТОО «Энергострой Indastry» — 14 267 850 тенге;

— ТОО «Энтальпия» — 76 343 тенге.

Таким образом, приказами Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Шымкент введены следующие временные компенсирующие тарифы:

— для ТОО «Энергострой Indastry» на услуги по передаче электрической энергии сроком на один год в размере 0,68 тенге/кВт-час или со снижением на 33,3% от действующего тарифа 1,02 тенге/кВт-час;

— для ТОО «Энтальпия» на услуги по передаче электрической энергии сроком на один год в размере 2,33 тенге/кВт-час или со снижением на 0,80% от действующего тарифа 2,349 тенге/кВт-час.