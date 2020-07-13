снижение тарифа

Приказами Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Шымкент введены следующие временные компенсирующие тарифы.

По результатам проведенных анализов исполнения тарифных смет ТОО «Энергострой Indastry» и ТОО «Энтальпия» по итогам 2019 года, Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Шымкент установлено не соблюдение субъектами требований подпункта 15) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», в частности по исполнению утвержденных тарифных смет.

Сумма необоснованного дохода вышеуказанных субъектов за 2019 год с учетом ставки рефинансирования составила 14 344 193 тенге, в том числе:
— по ТОО «Энергострой Indastry» — 14 267 850 тенге;
— ТОО «Энтальпия» — 76 343 тенге.

Таким образом, приказами Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Шымкент введены следующие временные компенсирующие тарифы:

— для ТОО «Энергострой Indastry» на услуги по передаче электрической энергии сроком на один год в размере 0,68 тенге/кВт-час или со снижением на 33,3% от действующего тарифа 1,02 тенге/кВт-час;

— для ТОО «Энтальпия» на услуги по передаче электрической энергии сроком на один год в размере 2,33 тенге/кВт-час или со снижением на 0,80% от действующего тарифа 2,349 тенге/кВт-час.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА