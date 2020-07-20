В дежурную часть Тюлькубасского РОП поступило сообщение от инспектора природоохранной полиции о том, что в чайхане в поселке «Азаттык» обнаружены несколько птиц, похожих на хищных, передает Otyrar.KZ.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что владелица чайханы незаконно содержала 6 птиц в клетке во дворе заведения.

Согласно экспертизе, изъятые в качестве вещественных доказательств хищные птицы оказались черными коршунами и чеглоками.

По данному факту составили административный протокол по статье 389 КоАП РК «Незаконные приобретение, сбыт, провоз, ввоз, вывоз, хранение (содержание) видов диких животных и растений, их частей или дериватов».

Собранные материалы будут направлены в суд для принятия соответствующего решения.

В свою очередь, стражи порядка предупреждают жителей Туркестанской области, что согласно санкций данной статьи незаконные приобретение, сбыт, провоз, ввоз, вывоз, хранение (содержание) видов диких животных и растений, их частей или дериватов – влекут штраф на физических лиц в размере десяти, на субъектов малого предпринимательства – в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере семидесяти месячных расчетных показателей, с конфискацией видов диких животных и растений и их продукции.