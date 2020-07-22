За последние сутки в Туркестанской области рост коронавирусной инфекции снизился и составил 0.8%.

В целом, в регионе на данный момент зарегистрировано 2497 случаев инфицирования Covid-19. В 1570 случаях заболевание протекает бессимптомно.

Из инфекционных госпиталей выписано 1908 человек.

Количество койко-мест в инфекционных и провизорных отделениях медицинских организаций региона составляет 2381. Дополнительно предусматривается 619 резервных мест.

В инфекционных отделениях из 440 койко –мест, заняты около 60%. Остальные остаются свободными.

В борьбе с опасной болезнью задействовано 371 врачей, 796 среднего и 545 младшего медперсонала.