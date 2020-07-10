Кусты наркосодержащего растения в мотоцикле обнаружили сотрудники местной полицейской службы Мактаральского РОП при патрулировании территории района в рамках оперативно-профилактических мероприятий по противодействию скотокрадства, передает Otyrar.KZ.

В одних из таких дней, участковые инспектора капитаны полиции в ночном наряде на берегу реки Сырдарья, заметили на дороге мотоцикл марки «Урал» с местным жителем, вызвавший у полицейских подозрение.

В ходе остановки и проверки мотоцикла, стражи порядка обнаружили в багажнике и изъяли полиэтиленновый пакет с 3 кустами наркосодержащего растения, похожего на марихуану.

Как установлено следствием, подозреваемый взял мотоцикл напрокат у знакомого, чтобы забрать растущие в лесу кусты марихуаны, однако мужчине не удалось завершить задуманное, так как по дороге его задержали стражи порядка. Он находятся под подпиской.