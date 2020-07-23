В Туркестанской области в связи с потребностями лекарств запущена специальная программа «Аптека», передает Otyrar.KZ.

Сегодня мобильное приложение стало доступным для жителей области.

Сейчас зарегистрировано около 35 тысяч граждан региона, которые получили удобную возможность легко найти необходимые лекарства.

С 14 по 23 июля было установлено, что в приложении 187 311 раз люди искали лекарственные средства. В приложении наблюдался повышенный спрос на некоторые медицинские препараты, от населения поступило более тысячи обращений, сообщает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.

Стоит отметить, что в дальнейшем туркестанцы смогут узнать адрес аптеки, контактный номер и наличие поисковых лекарств.

Таким образом, у любого гражданина есть возможность легко найти нужные ему лекарства. Также можно обратиться с жалобой в раздел «Шағымдану» – «Жалоба», если имеются случаи необоснованного повышения цен на медикаменты.