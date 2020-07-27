Полицейские Туркестанской области выявили аптеку, работающую без лицензии.

В рамках рейдовых и профилактических мероприятий по выявлению фактов незаконной реализации гражданами и аптеками лекарств и медицинских средств, пользующихся повышенным спросом в период карантина, сотрудниками ДП Туркестанской области продолжается работа по пресечению незаконной продажи лекарств по завышенным ценам.

К примеру, в Жетысайский РОП поступило сообщение о том, что на одном из местных рынков в аптеке продают лекарства по завышенным ценам. При поверке установлено, что в г. Жетысай Туркестанской области на территории рынка функционировала аптека без лицензии на занятие фармакологической деятельностью.

В итоге, полицейскими изъято 558 упаковок различных лекарственных средств (всего 97 наименований, в т.ч. Цефтриаксон, Сумамед, Амбробене, Парацетамол, Цефазалин, Ампициллин, Дигоксин, Новокаин и др.). Собранные материалы направили в соответствующие органы для принятия законного решения.

Всего же оперативниками ДП Туркестанской области совместно с городскими и районным подразделениями полиции и заинтересованными службами за период карантина выявлено 50 фактов незаконной реализации лекарств по завышенным ценам. У недобросовестных реализаторов стражами порядка изъято более 5 тысяч лекарств и медицинских средств. Работа в данном направлении продолжается.