На лекарства установили предельные цены

Когда вы покупаете лекарства в аптеке, будьте внимательны. В этом году утверждены предельные цены на лекарственные средства по более чем 7 тысячам наименований.

Кроме того, в случае превышения цены будет наложено административное взыскание на аптеку. Если эта ситуация повторится, владелец аптеки лишится лицензии. Об этих и других требованиях рассказала заместитель директора департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля по городу Шымкент Ляззат Кашкимбаева.

По данным специалистов, в городе с населением свыше миллиона человек насчитывается более 600 аптек. Несмотря на то, что они частные, специалисты ведут постоянно мониторинг. В 2021 году были проведены проверки по 203 жалобам жителей. В результате составлены протоколы об административном правонарушении на сумму 5,5 млн тенге.

Ляззат Кашкимбаева, заместитель директора департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по Шымкенту:

«Зарегистрированы были такие факты нарушения: в аптеке лекарства продавали без рецепта, были допущены нарушения в хранении лекарственных препаратов.А также были случаи, когда они не соответствовали сертификатам. Также были выявлены факты продажи лекарств, когда они должны были выдаваться бесплатно».

С 2019 года утверждены предельные цены на более чем 6,5 тысяч лекарственных средств, реализуемых в аптеках, а в текущем году этот перечень пополнился более чем на одну тысячу лекарственных средств. В 2022 году утверждены предельные цены на лекарства по 7 тыс. 256 наименований.

Ляззат Кашкимбаева:

«У каждого из нас есть смартфон. Можно зайти на сайт Дәрі.кз. скачать приложение, в котором есть перечень лекарственных препаратов с указанием предельных цен. Также в аптеке вы можете запросить приказ о предельных ценах на лекарства. Это ваше право».

Специалисты призывают воспользоваться своими правами в случаях, когда вы не довольны услугами оказанными работниками в больницах и поликлиниках. С заявлением можно обратиться в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по городу Шымкенту.