Прокуратурой города Шымкент сформирована мобильная группа из числа сотрудников прокуратуры, Департамента полиции, ДЭР, ДГД и ДККБТУ, которой пресекаются факты спекуляции и незаконной реализации, в том числе по завышенным ценам лекарственных препаратов.

При координации прокуратуры города мобильной группой выявлено 11 фактов незаконной продажи медицинских препаратов гражданами и 7 случаев незаконной реализации лекарств аптеками.

Из них по 14 зарегистрировано в ЕРДР по ст.214 УК «Незаконное предпринимательство».

Всего из оборота изъято свыше 22 тысяч лекарственных препаратов и медицинских средств на сумму свыше 16,5 млн.тенге.

В отношении всех виновных лиц принимаются меры к привлечению их к предусмотренной законом ответственности, говорится в сообщении Прокуратуры города Шымкент.