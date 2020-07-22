Полицейские Туркестанской области выявили около 150 нарушений карантина и более 30 фактов реализации лекарств по завышенным ценам.

Всего же мобильными группами на территории области выявлено на сегодня 148 нарушений карантина по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов», в том числе 4 факта организации свадебных и семейных торжеств. Также в ходе рейдовых мероприятий полицейскими ДП Туркестанской области зарегистрировано 33 факта незаконной реализации лекарств по завышенным ценам.

К примеру, в Жетысайском районе, при несении службы, примерно в 13.00 ч. сотрудники патрульной полиции МПС Жетысайского РОП остановили автобус с 12-ю пассажирами, который направлялся в г. Алматы. Полицейские проверили разъяснительные беседы с пассажирами о недопустимости нарушения карантина. Водителя и пассажирский автобус доставили в Жетысайский РОП. Автотранспорт стражи порядка водворили на штрафстоянку.

В отношении нарушителя полицейские составили административный протокол по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов». Собранные материалы направлены в соответствующие органы для принятия решения.

В Казыгуртском районе стражи порядка выявили факт продажи аптекой лекарств по завышенной цене. В отдел полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что в одной из аптек ему продали лекарства по завышенным ценам. Как установили полицейские, продавец аптеки продала клиенту лекарство «Анаферон» и упаковку «ацетилсалициловой кислоты» на общую сумму 1600 тенге, при установленной цене 1350 тенге.

Данный факт зарегистрировали в отделе полиции Казыгуртского района. Сама продавец аптеки призналась в реализации лекарственных средств покупателю по завышенной цене. Собранные материалы направили в Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК по Туркестанской области для принятия соответствующего решения.

В тот же день полицейские Сарыагашского РОП в одном из поселков Сарыагашского района задержали женщину при продаже ею 5 упаковок «Котенокс» за 10 тысяч тенге. Стражи порядка изъяли лекарственные средства. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам строго придерживаться карантинных мер, не выходить на улицу без особой нужды, носить маски, пользоваться санитайзерами, соблюдать правила безопасности и держать социальную дистанцию.