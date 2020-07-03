В Туркестанской области задержан гражданин, оказавший сопротивление и оскорбивший полицейских, передает Otyrar.KZ.

Для обеспечения соблюдения правил дорожного движения сотрудниками Департамента полиции Туркестанской области проводятся рейдовые мероприятия на дорогах населенных пунктов.

Так, при несении службы инспектора группы патрульной полиции Сайрамского РОП около 12:00 часов дня остановили автомашину марки «ВАЗ-21043», нарушившую правила дорожного движения.

Во время проверки документов у владельца транспортного средства их не оказалось. При сопровождении автомашины на штрафстоянку, путь им преградил сын правонарушителя.

Он, забрав ключи от автомашины, начал оскорблять стражей порядка. Действия нарушителя зарегистрировали по статье 378 часть 3 «Оскорбление представителя власти».

Назначены экспертизы. Нарушитель находится под подпиской о не выезде.