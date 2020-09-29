Полицейские Туркестанской области задержали двух братьев, оказавших сопротивление стражам порядка.

В дежурную часть Казыгуртского РОП с заявлением обратился местный житель о том, что на улице неизвестные лица забрали его сотовый телефон. Со слов молодого человека, по дороге у него произошла словесная перепалка с незнакомыми сельчанами. Один из них ударил потерпевшего, в результате чего из его кармана выпал сотовый телефон. После того, как потерпевший не смог найти свой телефон, он обратился в полицию. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК “кража”.

Оперативно прибывшие на место происшествия участковые инспектора полиции Медет Турсынбек, Бекен Алибек и Адилет Кошер установили личности подозреваемых и задержали по месту жительства.

Совершившими хулиганские действия оказались два брата, которые оказали сопротивление полиции и стали выражаться нецензурной бранью. Стражи порядка призвали их к сохранению спокойствия, однако нарушители не подчинились законным требованиям и продолжили оказывать грубое неповиновение.

Дебоширы применили насилие в отношении одного из участковых инспекторов полиции при исполнении ими служебных обязанностей и ударили несколько раз. Данный факт в отношении нетрезвых братьев зарегистрировали по статье 380 УК РК “Применение насилия в отношении представителя власти” и по статье 378 УК РК “Оскорбление представителя власти”.

Обоих подозреваемых взяли под стражу. На сегодня решением суда они отпущены под залог. В настоящее время проводится досудебное расследование.

Полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам не нарушать общественный порядок и не совершить правонарушения. Стражи порядка напоминают о недопустимости нахождения в общественном месте в нетрезвом виде и приставания к окружающим. Также предупреждают о привлечении к уголовной ответственности за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей. Полицейские советуют гражданам соблюдать законы и подчинятся законным требованиям полиции. Если же вы стали жертвой или очевидцем подобных правонарушений, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.