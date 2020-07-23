За регистрацию «армянских автомашин» производится три вида оплаты.

С 1 июня в стране началась регистрация транспортных средств с левосторонним рулевым управлением, ввезенные гражданами Республики Казахстан на территорию РК из Армении до 1 февраля 2020 года.

«В целях разъяснения правил регистрации транспортных средств, ввезенных из Республики Армения, в Департаменте полиции Туркестанской области функционирует Call-центр, находящихся в специализированном Центре обслуживания населения. Здесь жители области могут получить подробную консультацию по регистрации транспортного средства. На сегодняшний день в Туркестанской области на учет поставлено 255 транспортных средств, ввезенных из Республики Армения. В случае, если граждане продали привезенные из Армении автомашины, но не могут найти их владельцев, то мы также оказываем помощь. То есть, есть возможность найти их в базе данных МВД РК. А, самое главное – это оказание поддержки гражданам по регистрации автомашин и получении государственных номеров», — отметил полковник полиции Алмасхан Тастанбеков.

За регистрацию «армянских автомашин» будут производиться три оплаты. Общая сумма платежа составляет 11 тысяч 946 тенге.