Спасатели Оперативно-спасательного отряда Департамента по ЧС г. Шымкент провели поисково-спасательные работы в населенном пункте Кызылкия Казыгуртского района Туркестанской области.

Поисковые работы проводились с 14 по 15 июля 2020 года на канале «Газалкент» шириной 6 м, глубиной 3 м в 2 км от села Кызылкия.

На этот раз спасатели-водолазы по просьбе родственников разыскивали гражданку 1930 г. р. По словам сына, у гражданки плохая память, но не состоит на учете. Она пропала 12 июля 2020 года в 06 ч. 30 мин. при неизвестных обстоятельствах. Последний раз женщину видели на берегу канала.

В течение двух дней 6 спасателей Оперативно-спасательного отряда активно провели поисковые работы под водой, на поверхности воды, но результатов не было. Также в поисках были задействованы 6 сотрудников ДЧС Туркестанской области и районного управления полиции, 2 человека местного исполнительного органа.

Из-за отсутствия результата поисковые работы прекращены 16 июля 2020 года, сообщает Группа внутренних и внешних коммуникаций ДЧС г. Шымкент.