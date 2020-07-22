Во время прямого эфира на телеканале «Otyrar TV» врач-реаниматолог из Москвы Денис Цветков рассказал, как проходит лечение пациентов.

Денис Цветков приехал в Шымкент с коллегами из Москвы, всего в третий мегаполис прибыло семь врачей, в числе которых терапевты, инфекционисты, реаниматологи и другие специалисты.

По словам доктора Цветкова, для местных коллег провели несколько мастер-классов, познакомились с ходом лечения пациентов и посмотрели в каких условиях люди получают лечение.

«Сейчас в вашем городе лечат по 11 протоколу лечения, у нас протокол немного другой, но как таковых изменений я не увидел. Ваши врачи работают хорошо, они выкладываются изо всех сил, это надо признать. Есть небольшие оплошности, но такая ситуация сейчас везде, потому как, весь мир не был готов к пандемии», — подчеркнул врач-реаниматолог из Москвы.

Российские специалисты отметили тотальный контроль за ситуацией со стороны руководства города, где, по словам врачей, градоначальнику каждый час докладывают обстановку в Шымкенте.

Денис Цветков рассказал о том, как режим самоизоляции пережили в Москве, и как проходит в данное время изоляция в Шымкенте. По мнению специалиста, нет острой необходимости сдавать ПЦР тесты, делать регулярные рентгеновские снимки, нужно заниматься этими процедурами только при первых признаках заболевания.

«Я очень рад, что попал в Шымкент, тут необыкновенные и эмоциональные люди, но минус сейчас большой, население не бережет себя, халатно относятся ко всем советам и требованиям. Я понимаю, что это менталитет жителей, но так нельзя. Вот когда пройдет пандемия, а она обязательно пройдет, тогда и можно будет собираться и снять все маски. А пока, дорогие шымкентцы, берегите себя. Не занимайтесь самолечением, при первой необходимости обращайтесь к врачам, они у вас хорошие и знающие», — сказал Денис Цветков.

Врачи из России пробудут в третьем мегаполисе до августа месяца. По мнению специалистов из Москвы, ситуация в Шымкенте стабилизируется, но это не говорит о том, что сейчас можно нарушать правила карантина.

Шуддин Саидов