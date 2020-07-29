Полицейские Туркестанской области ликвидировали посев конопли и задержали подозреваемого в наркосбыте.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области совместно с полицейскими Тюлькубасского РОП ликвидировали очередной посев конопли. Так, в доме из жителя Тюлькубасского района полицейские обнаружили в саду 6 кустов наркосодержащего растения. Также при обыске оперативники изъяли у подозреваемого 3 свертка с веществом растительного происхождения со специфическим запахом.

Изъятые в качестве вещественных доказательств наркокусты и свертки полицейские направили на экспертизу. Согласно заключению, кусты наркосодержащего растения оказались кустами конопли, а свертках хранилась «высушенная марихуана». Общий вес изъятых наркотических веществ составил свыше 70 гр.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по двум статьям УК РК: 300 «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества» и 296 «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». Подозреваемый находится под подпиской. Полицейскими выясняется, с какой целью мужчина выращивал и хранил у себя дома наркосодержащие растения.

В Мактаральском районе стражи порядка задержали подозреваемого при сбыте наркотического средства местному жителю. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Мактаральского РОП задержали мужчину, который сбыл одному из сельчан спичечный коробок с наркотиком за 5 тысяч тенге. В качестве вещественных доказательств оперативники изъяли спичечный коробок и направили на экспертизу. Согласно экспертизе, вес изъятого наркотического вещества, составил около 3 гр. марихуаны.

В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Ведется следствие.