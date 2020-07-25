Центральная избирательная комиссия опубликовала список из 58 кандидатов в депутаты Сената Парламента.

От города Нур-Султана зарегистрировались пять кандидатов: 1. Председатель правления Казахского агротехнического университета имени Сейфуллина Куришбаев Ахылбек Кажигулович, выдвинут на сессии маслихата Нур-Султана; 2. Заместитель директора Дирекции по сохранности памятников и объектов историко-культурного наследия Оралов Мейрамбай Аскербаевич, самовыдвиженец; 3. Директор ТОО «Астана Орманы» Самамбетов Маулен Естаевич, самовыдвиженец; 4. Управляющий директор АО «Самрук Энерго» Сагиндыков Дархан Танатович, самовыдвиженец; 5. Председатель отраслевого профсоюза информации, коммуникации и связи Абишев Аблай Гапурович, самовыдвиженец.

От Алматы три кандидата: 1. Президент ТОО «Евразия СТ» Захаров Андрей Михайлович, самовыдвиженец; 2. Советник ТОО «ТИМУС-construction» Нуртаев Тимур Таймасович, самовыдвиженец; 3. Аким Медеуского района Алматы Макежанов Султанбек Алмасбекович, самовыдвиженец;

От Шымкента три кандидата: 1. Директор лицея № 77 Аюбаева Толкын Полатбаевна, самовыдвиженка; 2. Депутат Сената Парламента Капбарова Айгуль Жарылкасыновна, выдвинута на сессии маслихата Шымкента; 3. Председатель ТОО «Нұр Әлем» Орманов Бектай Нуртаевич самовыдвиженец.

От Акмолинской области пять кандидатов: 1. Председатель ГУ «Ревизионная комиссия по Акмолинской области» Бекенов Нурлан Жексембаевич, выдвинут на сессиях Зерендинского раймаслихата, Кокшетауского гормаслихата; 2. Директор многопрофильной областной больницы Жаров Нурлан Каирович, самовыдвиженец 3. Директор КГУ «IT-школа-лицей г. Кокшетау Балташева Айнагуль Кыдырбаевна, самовыдвиженка; 4. Директор ТОО «Строительная фирма «Намыс» Жуманалин Сакен Каримбекович, самовыдвиженец; 5. Ректор Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова Елюбаев Мади Сагинтаевич, самовыдвиженец.

От Актюбинской области три кандидата: 1. Директор ТОО «Желдорформация» Бекенов Кудайберген Елтекулы, самовыдвиженец; 2. Председатель Профсоюзного центра Актюбинской области Амиргалиев Алтынбек Аманович, самовыдвиженец; 3. Аким Шалкарского района Актюбинской области Каниев Бауыржан Нуралиевич, выдвинут на сессиях Шалкарского, Хромтауского раймаслихатов.

От Алматинской области три кандидата: 1. Председатель Профсоюзного центра Алматинской области Кыдырманов Асет Сериккалиевич, самовыдвиженец; 2. Руководитель областной территориальной инспекции КГИ в АПК РК Сакмолдин Саят Саркытбаевич, самовыдвиженец; 3. Секретарь Алматинского областного маслихата Дюсембинов Султан Мырзабекович, самовыдвиженец.

От Атырауской области три кандидата: 1. Заместитель председателя АО «АТМА-Аэропорт Атырау и перевозки» Смагулов Серик Мураденович, самовыдвиженец; 2. Главный инженер АО «НК» КТЖ» Атырауское отделение магистральной сети» Сейлханов Сагын Темирханович, самовыдвиженец; 3. Управляющий директор-член правления ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» Лукпанов Сагындык Есенгалиевич, выдвинут на сессии Атырауского областного маслихата.

От Восточно-Казахстанской области четыре кандидата: 1. Аким Бородулихинского района ВКО Булавкина Ольга Александровна, выдвинута на сессиях Восточно-Казахстанского областного маслихата, Усть-Каменогорского гормаслихата, Бородулихинского, Уланского, Шемонаихинского раймаслихатов; 2. Секретарь Риддерского городского маслихата Панченко Игорь Иванович, самовыдвиженец; 3. Главный врач Областного специализированного медицинского центра Старокожев Юрий Александрович, самовыдвиженец; 4. Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО Жумадилов Нуржан Сайлаубекович, самовыдвиженец.

От Жамбылской области три кандидата: 1. Руководитель отдела физкультуры и спорта акимата города Тараза Борисюк Оксана Валериевна, самовыдвиженка; 2. Директор КГП «Шу-Жылу» Куккузов Руслан Суйеркулович, самовыдвиженец; 3. Первый заместитель акима Жамбылской области Орынбеков Бекболат Серикбекович, выдвинут на сессии Жамбылского областного маслихата, Таразского гормаслихата, Таласского раймаслихата, Сарысуского раймаслихата.

От Западно-Казахстанской области три кандидата: 1.Заместитель директора ТОО «Батыс Су Арнасы» Амангалиев Акылбек Темиржанович, самовыдвиженец 2. Директор областного центра детско-юношеского туризма и экологии Беккалиев Галым Ибатуллиевич, самовыдвиженец 3. Финансовый директор Уральского гуманитарного колледжа Рысбекова Ляззат Туякбаевна, самовыдвиженка.

От Карагандинской области три кандидата: 1. Генеральный директор ТОО «Караганда Энергоцентр» Ляпунов Андрей Васильевич, самовыдвиженец; 2. Директор шахты «Шахтинская» УД АО «Арселор Миттал Темиртау» Ахмеев Игорь Валентинович, самовыдвиженец; 3. Депутат Сената Парламента Ершов Сергей Михайлович, выдвинут на сессиях Жезказганского, Сатпаевского гормаслихатов, Абайского раймаслихата.

От Костанайской области четыре кандидата: 1. Заместитель акима Костанайской области Карплюк Сергей Алексеевич, выдвинут на сессиях маслихатов Денисовского района и района Беимбета Майлина; 2. Директор КГУ «Рудненский детский дом» Коваль Павел Николаевич, самовыдвиженец; 3.Директор по развитию ТОО «Жас-Канат» Коростылев Александр Юрьевич, самовыдвиженец; 4. Директор Института фундаментальных исследований, профессор кафедры Костанайского госуниверситета имени А. Байтурсынова Бекмагамбетов Алимжан Бауржанович, самовыдвиженец.

От Кызылординской области четыре кандидата: 1. Альназарова Акмарал Шарипбаевна — первый заместитель председателя областного филиала партии Nur Otan, самовыдвиженка. 2. Кайруллаев Айдын Букенбаевич — директор областного филиала «Правительства для граждан», самовыдвиженец. 3. Шагиртаев Имамзада Куанышбаевич — директор ТОО «Таң ЛТД», самовыдвиженец 4. Сарсенбаев Мурат Абаевич — генеральный директор ТОО «Абай», самовыдвиженец.

От Мангистауской области три кандидата: 1. Алдашев Суиндик Тасеменович — первый вице-президент АО «Каражанбасмунай», выдвинут на сессиях Каракиянского, Мунайлинского раймаслихатов; 2. Байжігіт Ербол Бердібайұлы — директор областного филиала «Правительства для граждан», самовыдвиженец; 3. Тлепов Нурлан Серикович — директор ТОО «Кардиология және ішкі аурулар медициналық орталығы», самовыдвиженец.

От Павлодарской области три кандидата: 1. Нухулы Алтынбек — ректор Павлодарского государственного педагогического университета, выдвинут на сессиях Павлодарского областного маслихата, Павлодарского гормаслихата, Баянаульского раймаслихата; 2. Кайдарова Гульнара Шамаровна — директор ТОО «Завод «Гофротар», самовыдвиженка; 3. Крук Олег Павлович — самозанятый, самовыдвиженец.

От Северо-Казахстанской области три кандидата: 1. Депутат Сената Парламента Перепечина Ольга Валентиновна, самовыдвиженка; 2. Садвакасов Кабиден Кайрбекович — руководитель Республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов КГИ МСХ, самовыдвиженец; 3. Могунова Данголе Антонасовна — председатель Мамлютской районной избирательной комиссии, самовыдвиженец.

От Туркестанской области три кандидата: 1. Депутат Сената Парламента Бектаев Али Абдикаримович, самовыдвиженец; 2. Секретарь Казыгуртского районного маслихата Копеев Урисбай Бухарович, самовыдвиженец; 3. Индивидуальный предприниматель Сагиндыков Сихимбай Уалиханович, самовыдвиженец.

По состоянию на 18 часов 23 июля 2020 года избирательными комиссиями областей, Нур-Султана, Алматы и Шымкента зарегистрированы 58 кандидатов в депутаты Сената. Выборы депутатов Сената пройдут 12 августа.