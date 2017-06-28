Депутаты ЮКО выбрали сенатора от южного региона

Как и в других регионах сегодня в Шымкенте во дворце «Туркестан» собрались депутаты областного, городского и районных маслихатов. И вторыми по республике они прошли регистрацию в онлайн-режиме. 308 депутатов из 312 воспользовались правом выбрать в Сенат Парламента РК достойного кандидата.

Во дворце торжеств «Туркестан» многолюдно. Сегодня здесь проходят выборы депутатов в сенат Парламента РК. Голосовать будут депутаты районных, городских и областного маслихатов. Чтобы не опоздать на выборы, некоторые депутаты приехали в областной центр еще с вечера, кто-то ранним утром. Народные избранники из отдаленных районов столь важное событие старались запечатлеть на фото.

«Я одним из первых приехал. Буду голосовать. На своего избранника возлагаю большие надежды. Ведь он должен быть достойным, чтобы представлять интересы всего народа юга. Возлагаем большие надежды…», — делится своим мнением один из депутатов.

«Приехал из Шардары в Шымкент еще вчера. Очень важное политическое событие. И каждый из нас должен это осознать. И голосовать честно», — рассказывает народный избранник.

Особенность этого голосования — регистрация в онлайн-режиме. Из 312 депутатов региона право голоса получили 308 народных избранников. Напомним, из ЮКО депутатом в сенат Парламента РК будет избран один из двух кандидатов — Алимжан Крутаев или Сейтжаппар Есжанов.

После регистрации депутаты ознакомились с правилами и требованиями выборов, встретились с международными наблюдателями. Голосовали в алфавитном порядке. Получив бюллетень у членов избирательной комиссии каждый удалялся в кабину для голосования, отмечал своего кандидата и сбрасывал бюллетень в урну.

К полудню голосование закончилось и члены областной избирательной комиссии приступили к подсчету голосов. После председатель областной территориальной избирательной комиссии Алибек Омиралиев озвучил итоги выборов.

С большим перевесом голосов — 253 против 55 в Сенат Парламента прошел Алимжан Куртаев. Депутаты уверены, получивший большинство голосов, сенатор будет достойно представлять интересы южан.

Алимжан Сейтжанович Куртаев родился в Южно-Казахстанской области 10 октября 1958 года. Место рождения Отырарский район, село Тимур.

В 1980 году окончил Жамбыльский гидро-мелиоративный институт, по специальности инженер. Доктор технических наук.

Трудовой стаж:

Преподаватель Кзыл-Ординского филиала Жамбылского гидромелиоративно-строительного института (1980);

Мастер, старший инженер домостроительного комбината города Шымкента (1982-1985);

Занимался научной деятельностью (1985-1990);

Сотрудник строительной индустрии (1990-1993);

Аким города Арыси, заместитель акима области, начальник управления миграции и демографии по Южно-Казахстанской области, заместитель председателя Агентства РК по миграции и демографии (1993-2004);

Аким Отрарского района Южно-Казахстанской области (23.12.2005-17.07.2009);

Директор ТОО «Онтустик курылыс сервис» (01.2005-12.2016);

Первый заместитель председателя Южно-Казахстанского филиала партии «Нур Отан» (с 12.2016).

Сведений о семейном положении в официальной справке нет.