В Казахстане прошли выборы в сенат

Выборы в сенат парламента завершились. В ходе голосований избраны 20 депутатов.

Избрание 20 из 50 сенаторов на грядущие шесть лет прошли на основе косвенного избирательного права, то есть когда выбирают специальные лица или органы.

Ниже приведен список новых сенаторов от каждой области и мегаполиса:

— Астана — Бибигүл Жексенбай.

— Алматы — Жанна Асанова.

— Шымкент — Нурлан Бекназаров.

— Восточно-Казахстанская область — Шакарым Буктугутов.

— Северо-Казахстанская область — Гульмира Каримова.

— Павлодарская область — Ернур Айткенов.

— Мангистауская область — Бекбол Орынбасаров.

— Кызылординская область — Руслан Рустемов.

— Костанайская область — Гауез Нурмухамбетов.

— Карагандинская область — Серик Утешов.

— Жетысуская область — Амангельды Толамисов.

— Западно-Казахстанская область — Арман Утегулов.

— Атырауская область — Алибек Наутиев.

— Алматинская область — Жанболат Жоргенбаев.

— Акмолинская область — Талгат Жунусов.

— Абайская область — Кайрат Тастекеев.

— Улытауская область — Советбек Медебаев.

— Актюбинская область — Амангельды Нугманов.

— Жамбылская область — Сакен Арубаев.

— Туркестанская область — Мурат Кадырбек.