Оглашены предварительные итоги выборов в Сенат в Казахстане

ЦИК представила предварительные итоги голосования по выборам депутатов Сената РК, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии.

«По состоянию на 13.00 часов по времени Астаны завершены процедуры голосования и подсчета результатов на выборах депутатов Сената во всех 16 регионах республики. (…) В соответствии с пунктом 2 статьи 78 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан» протокол подсчета голосов областной, города Астана, Алматы территориальной избирательной комиссии пересылается в Центральную избирательную комиссию не более чем в двухдневный срок», — говорится в распространенном сообщении ЦИК РК.

На их основании Центральная избирательная комиссия устанавливает итоги выборов в целом по республике не позднее чем в семидневный срок со дня проведения выборов.

Напомним, в Шымкенте депутаты всех уровней выбирали сенатора 28 июня в зале торжеств «Туркестан». К полудню голосования закончилось. Безусловным лидером от ЮКО по предварительным итогам стал Алимжан Сейтжанович Куртаев.

Днем ранее экс-сенатор от Южно-Казахстанской области Куаныш Айтаханов встретился со своими избирателями-земляками и поблагодарил за оказанное ему доверие. 70-летний сенатор решил завершить свою политическую карьеру.