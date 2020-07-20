Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в краже пожертвований и сотовых телефонов.

В Мактаральском районе стражи порядка по «горячим следам» задержали местного жителя, причастного к серии краж чужого имущества, совершенных из магазинов и мастерской. Путем взлома входной двери, воришка за одну ночь похитил из магазинов сотовые телефоны и деньги из ящиков для пожертвований, находившихся на прилавке.

Следствием установлено, что подозреваемый, находясь в нетрезвом состоянии, с помощью подручных средств вскрыл ночью входную дверь магазина, откуда украл 7 сотовых телефонов на сумму свыше 230 тысяч тенге. Затем аналогичным способом молодой человек проник в ещё один магазин и мастерскую по ремонту телефонов, где похитил из ящиков для пожертвований 25 тысяч тенге и скрылся с места преступления.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Мактаральского РОП в течение суток задержали подозреваемого и водворили в ИВС. Им оказался житель Мактаральского района, ранее судимый и неоднократно привлекавшийся за административные правонарушения. Похищенные вещи подозреваемый реализовал, а деньги потратил на свои нужды.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК «кража». Подозреваемый арестован. Полицейскими выясняется причастность задержанного к совершению других аналогичных преступлений.

Полицейские Туркестанской области в свою очередь напоминают гражданам о необходимости принять меры к обеспечению сохранности своего имущества. Владельцам магазинов, мастерских и иных точек торговли по возможности следует установить в помещениях камеры видеонаблюдения, железные решётки на окнах и надежные замки на входных дверях, а также охранную сигнализацию или «тревожную кнопку». Также ценные вещи и деньги следует хранить в укромных местах влаом от посторонних глаз. Если же вы стали жертвой или очевидцем подобных преступлений, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.