Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в краже денег из автомашины

В Шардаринский РОП с заявлением о краже из автомашины обратился местный житель. По словам потерпевшего, он оставил свою автомашину возле дома, а когда вышел на улицу, то заметил пропажу из салона авто 50 000 тенге и флеш-карты. После того, как выяснилось, что деньги украли, автовладелец обратился за помощью в полицию.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Шардаринского РОП по ст. 188 УК РК «кража».

С целью раскрытия преступления районные полицейские сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. В отделе полиции создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников, которые провели всестороннюю розыскную работу. Были опрошены очевидцы и проверены камеры видеонаблюдения. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Шардаринского РОП установили и задержали подозреваемого на одной из центральных улиц города. Им оказался местный житель, ранее неоднократно судимый за совершение кражи.

Как выяснилось в ходе следствия, подозреваемый, с целью «легкой наживы», воспользовавшись отсутствием людей поблизости, незаметно похитил деньги и флеш-карту через открытое окно автомашины. Мужчина полностью признался в содеянном. Похищенные деньги он потратил на свои нужды. Изъятую в качестве вещественных доказательств флеш-карту вернули законному владельцу. Подозреваемый находится под подпиской. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области предупреждают граждан о необходимости быть бдительными и не оставлять ценные вещи и деньги без присмотра. То есть не оставляйте деньги в открытых автомашинах или на видном месте. По возможности следует ставить свои машины на охраняемые стоянки, предварительно закрыв окна и двери. Если вы стали жертвой или свидетелем подобных краж, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону «102».