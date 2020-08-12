Об этом сообщили в управлении строительства города Шымкент.

По итогам 7 месяцев текущего года за счёт бюджетных средств сдано в эксплуатацию 20 кредитных жилых домов на 1 416 квартир. В том числе в административно-деловом центре — 8, в микрорайоне Шымкент сити -12.

В августе в микрорайоне Шымкент сити планируется сдать 4 жилых дома на 160 квартир с площадью 10,5 тыс.кв.м. Всего в этом году планируется ввести в эксплуатацию 612 тыс. кв. метров жилья, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья за семь месяцев составило 299,86 тыс. кв. метров, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в 1,6 раза.

В рамках государственной программы «Нұрлы жер» за счёт всех источников финансирования ведется строительство 262 многоэтажных жилых домов с площадью 1 млн.кв.м. В том числе через городское управление строительства за счет бюджетных средств — 92 жилых дома.

Строительство жилых домов в Шымкенте ведется по 2 направлениям: кредитное и арендное. Так, в административно-деловом центре, в микрорайоне Шымкент сити и Туран ведется строительство 80 кредитных домов. В этом году будут сданы на благо населения 51 кредитное жилье. В результате 3 284 человек смогут приобрести жилье по доступной цене.

Кроме того в городе ведется строительство 12 арендных жилых домов. В частности, в административно-деловом центре –8, в микрорайоне Туран – 4. В текущем году введут в эксплуатацию 8 домов на 448 квартир.

По словам специалистов управления, на рынке жилья будет закуплено 696 квартир. В результате, 1 144 граждан, стоящих в очереди на жилье, получат ключи от квартир. В том числе многодетные семьи-450, социально-уязвимые группы-394 и 300 квартир для молодежи.