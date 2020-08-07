За прошедшие сутки зафиксированы 1424 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 18 летальных исходов.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 11008, летальных случаев — 120.

Министерство здравоохранения сообщает о том, что информация о суточных данных и общем количестве заболевших и умерших от коронавирусной инфекции с положительным ПЦР-тестом, а также КВИ с отрицательным ПЦР-тестом будет публиковаться в ежедневном формате на официальном сайте и социальных страницах ведомства.

Информация по регионам будет предоставляться на еженедельной основе в ходе брифингов официального представителя Минздрава.