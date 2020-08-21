21 августа пройдет общереспубликанский единый классный час для всех школьников страны, передает Otyrar.KZ.
В целях информирования учащихся о форматах обучения в новом 2020-2021 учебном году в условиях карантинных мер 21 августа пройдет общереспубликанский единый классный час «Как я буду учиться в новом учебном году?» для всех школьников страны.
Классный час пройдет в дистанционном формате, а время проведения утверждается администрацией школы. По желанию родители также смогут участвовать вместе с детьми.
Во время классного часа классный руководитель объясняет следующие вопросы:
- Форматы обучения в новом учебном году;
- Ознакомление с образовательной интернет-платформой, на которой будет проводиться дистанционное обучение;
- Я и мое здоровье (основы гигиены, физическая нагрузка);
- Система оценивания обучающихся в новом учебном году;
- Правила работы в Интернете, информационная безопасность.