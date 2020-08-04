По поручению акима области Умирзака Шукеева всех детей из социально-уязвимых слоев населения в регионе обеспечат компьютерами.

Отметим, в 910 школах Туркестанской области обучается около 500 тыс. учащихся. Из них 49 261 детей из социально-уязвимых слоев. Среди них дети, нуждающиеся в специальном образовании, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети из малообеспеченных семей.

На аппаратном совещании прошедшем под председательством главы региона, области руководитель областного управления развития человеческого потенциала Рахимбек Жолаев выступил с докладом, и рассказал о проводимой в сфере образования. По словам спикера, жители 705 из 838 населенных пунктов имеют доступ к сети интернет, сотовой связи. А в селах, где нет интернета или плохое качество сотовой связи, но есть интернет стандарта 2G, учащиеся могут обучаться традиционно. Решение проблемы напрямую зависит от стабилизации эпидемиологической ситуации в области.

«В первую очередь, по мере необходимости, мы будем полностью обеспечивать этих детей компьютерной техникой. Для этого управление разработает алгоритм обеспечения соответствующей категории учащихся компьютерной техникой по принципу «одна семья – одна компьютерная техника»», — сказал руководитель управления.

Следует отметить, основным приоритетом управления в новом учебном году является организация дистанционного обучения в образовательных учреждениях. Обучение проводится на цифровых платформах Onlinе-mektep, Daryn-Onlinе.