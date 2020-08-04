На селекторном заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрена подготовка к началу нового 2020-2021 учебного года.

О проводимой работе доложили министры образования и науки А. Аймагамбетов, временно исполняющий обязанности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Б. Мусин, акимы Западно-Казахстанской области Г. Искалиев, Северо-Казахстанской области – К. Аксакалов, Карагандинской области – Ж. Касымбек.

В 2020-2021 учебном году в 7391 школе Казахстана будут обучаться более 3,3 млн чел., в т.ч. в 1 классе – более 396 тыс. детей. В текущих условиях первая четверть учебного года будет проходить в дистанционном формате. Традиционный формат обучения остается только в малоформатных школах, а также в «дежурных» классах начальной школы при строгом соблюдении всех санитарных норм.

Глава Правительства поручил доработать всю методологию обучения и до 20 августа т.г. организовать республиканское родительское собрание в онлайн режиме с подробным информированием о предстоящем учебном процессе.

«Правительство обеспечит передачу порядка 500 тыс. компьютеров для пользования детям из наиболее нуждающихся семей. Акиматам дополнительно проработать вопрос обеспечения компьютерной техникой на местном уровне», — сказал А. Мамин.

Премьер-Министр поручил Министерству образования и науки совместно с акиматами до 25 августа т.г. обеспечить полную готовность учащихся и педагогов к дистанционному началу учебного года, провести соответствующее обучение учителей, подготовить в полном объеме нужный контент на интернет-платформах и телевидении.

Выдача учебников будет завершена до 25 августа. Все бумажные версии учебников обязательно должны сопровождаться электронными форматами, размещенными в открытом доступе.

Министерству цифрового развития совместно с акиматами и операторами поручено обеспечить доступность и устойчивость работы образовательных ресурсов, качество и скорость интернета в населенных пунктах.

Акиматам и Министерству здравоохранения дано поручение принять все необходимые меры по соблюдению строгих санитарно-эпидемиологических норм в малокомплектных школах и «дежурных» классах начальной школы, в которых обучение будет проходить в традиционном очном формате.